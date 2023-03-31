У Рівненській області НАБУ викрило суддю на отриманні хабаря

Слідчі Національного антикорупційного бюро викрили на отриманні хабаря суддю одного з районних судів Рівненськох області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАБУ.
Як установили працівники відомства, суддя через адвоката вимагав у громадянина надати 1100 доларів за закриття справи щодо водіння в нетверезому стані. Хабарника було викрито одразу після отримання коштів.
"Попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.368 КК України. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, вчора в Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили на корупції суддю.
Також раніше ми писали, що в Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини. Підполковник вимагав 120 тисяч гривень за переведення військового в іншу частину.
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