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У Рівненській області НАБУ викрило суддю на отриманні хабаря

Фото: у Рівненській області НАБУ викрило суддю на отриманні хабаря (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Слідчі Національного антикорупційного бюро викрили на отриманні хабаря суддю одного з районних судів Рівненськох області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАБУ.

Як установили працівники відомства, суддя через адвоката вимагав у громадянина надати 1100 доларів за закриття справи щодо водіння в нетверезому стані. Хабарника було викрито одразу після отримання коштів.

"Попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.368 КК України. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили на корупції суддю.

Також раніше ми писали, що в Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини. Підполковник вимагав 120 тисяч гривень за переведення військового в іншу частину.

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НАБУРівненська областьСуд