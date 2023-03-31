RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ровенской области НАБУ разоблачило судью на получении взятки

Фото: в Ровенской области НАБУ разоблачило судью на получении взятки (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Следователи Национального антикоррупционного бюро разоблачили на получении взятки судью одного из районных судов Ровенской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАБУ.

Как установили работники ведомства, судья через адвоката требовал у гражданина предоставить 1100 долларов за закрытие дела по вождению в нетрезвом состоянии. Взяточник был разоблачен сразу после получения средств.

"Предыдущая правовая квалификация - ч.3 ст.368 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера в Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили на коррупции судью.

Также ранее мы писали, что в Одесской области на взятке разоблачили заместителя командира воинской части. Подполковник требовал 120 тысяч гривен за перевод военного в другую часть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУРовенская областьСуд