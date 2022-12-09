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У Рівненській області на міні підірвались незаконні лісоруби

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Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 22:14
У Рівненській області на міні підірвались незаконні лісоруби Фото: на міні у Рівненській області підірвались незаконні лісоруби (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Рівненській області на мінному полі підірвався причеп трактора, який належав двом незаконним лісорубам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Подія сталася, коли місцеві жителі поблизу села Зарічне займалися незаконною вирубкою лісу. Під час невдалого розвороту трактор збив табличку, якою було промарковано мінне поле. Винуватці події не постраждалі і навіть намагалися втекти, але були затримані.

"Наголошую! У Рівненській області продовжує діяти заборона відвідувати ліси. І не потрібно думати, що ви "найхитріші". Особливо, якщо хочете нажитися на незаконній вирубці лісу", - прокоментував подію очільник державної адміністрації.

І в черговий раз, за його словами, закликав бути уважними і дотримуватися здорового глузду і правил безпеки.

Днями РБК-Україна повідомляло, що цивільний автомобіль підірвався на протитанковій міні у Херсонській області, внаслідок чого 55-річний чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, нещодавно під Бериславом на міні підірвався автомобіль, одна людина загинула, ще одна постраждала.

Окрім того, у Снігурівській громаді працівники ДСНС підірвались на російських мінах, один рятувальник загинув.

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