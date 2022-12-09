В Ровенской области на мине подорвались незаконные лесорубы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Событие произошло, когда местные жители вблизи села Заречное занимались незаконной вырубкой леса. Во время неудачного разворота трактор сбил табличку, которой было промаркировано минное поле. Виновники происшествия не пострадали и даже попытались скрыться, но были задержаны.

"Обращаю внимание! В Ровенской области продолжает действовать запрет посещать леса. И не нужно думать, что вы "самые хитрые". Особенно, если хотите нажиться на незаконной вырубке леса", - прокомментировал событие глава государственной администрации.

И в очередной раз, по его словам, призвал быть внимательными и соблюдать здравый смысл и правила безопасности.