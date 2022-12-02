У Херсонській області на міні підірвався автомобіль: є загиблий

Цивільний автомобіль підірвався на протитанковій міні у Херсонській області, внаслідок чого 55-річний чоловік загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Повідомляється, що автомобіль Ford наїхав на протитанкову міну на польовій дорозі поблизу с. Борозенське Бериславського району. Через це стався вибух, а далі автомобіль загорівся.

Один чоловік загинув, ще один отримав незначні ушкодження та відмовився від госпіталізації.

Спеціалісти ДСНС виявили на місці ще декілька протитанкових мін.

Додамо, що деокуповані території дуже забруднені вибухонебезпечними предметами. Мешканців закликають не відвідувати ліси, поля та узбережжя річок. Натомість потрібно рухатися лише перевіреними дорогами з асфальтованим покриттям.

Нагадаємо, нещодавно під Бериславом на міні підірвався автомобіль, одна людина загинула, ще одна постраждала.

Окрім того, у Снігурівській громаді працівники ДСНС підірвались на російських мінах, один рятувальник загинув.

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