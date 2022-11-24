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У Снігурівській громаді на мінах підірвались працівники ДСНС: є загиблий

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 18:56
У Снігурівській громаді на мінах підірвались працівники ДСНС: є загиблий Фото: У Снігурівській громаді на мінах підірвались працівники ДСНС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 24 листопада, у Снігурівській громаді (Миколаївська область) працівники ДСНС підірвались на російських мінах. Внаслідок цього один рятувальник загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти.

"На жаль, сьогодні маємо черговий випадок підриву на мінах на території нашої громади", - йдеться у повідомленні.

Кухта заявив, що є загиблий та поранений працівники ДСНС.

"Висловлюю щирі співчуття родинам постраждалих внаслідок нещасного випадку. Наголошую, що повертатися до міста ще дуже небезпечно", - додав очільник військової адміністрації.

Мешканців прохають подумати про свою власну безпеку та дати ще час піротехнікам попрацювати над розмінуванням.

Нагадаємо, що у Харківській області двоє людей підірвалися на невідомих вибухових пристроях. Обидва цивільні дістали поранення.

У Чугуївському районі Харківської області під час роботи на міні підірвалася спецтехніка дорожньої служби. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

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