Під Бериславом на міні підірвався автомобіль: є загиблі та поранені
Неподалік міста Берислав (Херсонська область) зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього загинули люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Бериславської районної військової адміністрації Володимира Літвінова.
"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет", - йдеться у заяві.
За словами Литвинова, подія трапилась неподалік міста Берислав. Російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок.
"На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - повідомив Литвинов.
Місцевих мешканців наполегливо просять бути обережними та утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.
Оновлено 17:32
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що вчора на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка автомобіль наїхав на міну.
"1 особа загинула, 1 - травмована", - додав чиновник.
Нагадаємо, 11 листопада українські військові зайшли до Берислава.
Пізніше повідомлялось, що для відновлення електромережі, яка йде до Берислава у Херсонській області, знадобиться близько двох тижнів.
У звільненому Бериславі Херсонської області відновлено роботу мобільного оператора Vodafonе.
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