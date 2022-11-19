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Під Бериславом на міні підірвався автомобіль: є загиблі та поранені

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Україна, Субота 19 листопада 2022 17:18
Під Бериславом на міні підірвався автомобіль: є загиблі та поранені Фото: Під Бериславом на міні підірвався автомобіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Неподалік міста Берислав (Херсонська область) зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Бериславської районної військової адміністрації Володимира Літвінова.

"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет", - йдеться у заяві.

За словами Литвинова, подія трапилась неподалік міста Берислав. Російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок.

"На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - повідомив Литвинов.

Місцевих мешканців наполегливо просять бути обережними та утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

Оновлено 17:32

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що вчора на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка автомобіль наїхав на міну.

"1 особа загинула, 1 - травмована", - додав чиновник.

Нагадаємо, 11 листопада українські військові зайшли до Берислава.

Пізніше повідомлялось, що для відновлення електромережі, яка йде до Берислава у Херсонській області, знадобиться близько двох тижнів.

У звільненому Бериславі Херсонської області відновлено роботу мобільного оператора Vodafonе.

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