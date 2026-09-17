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У Рівненській області лунатимуть вибухи протягом дня: що трапилося

11:49 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
У Рівненській області лунатимуть вибухи протягом дня: що трапилося Фото: У Рівненській області попереджають про масовий вибух (Getty Images)
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У Рівненській області 17 вересня проведуть масовий вибух на гранітному родовищі. Роботи триватимуть протягом дня, а мешканців заздалегідь попереджатимуть спеціальними звуковими сигналами.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Корецької міської ради.

Де і коли заплановані вибухи

Масовий вибух запланований на Корецькому родовищі гранітів у Жадківському старостинському окрузі Рівненської області.

Роботи проводитимуть 17 вересня з 10:00 до 18:00. Родовще розташоване приблизно за 5 км на південний захід від Корця.

Як попереджатимуть про вибухи

Для інформування населення підприємство використовуватиме три види звукових сигналів:

  • один довгий сигнал тривалістю 2 хвилини - перед початком заряджання;
  • два довгих сигнали по 2 хвилини - безпосередньо перед вибухом;
  • три коротких сигнали по 30 секунд - після завершення вибухових робіт.

У міськраді закликали мешканців громади, зокрема жителів Жадківського старостинського округу, врахувати цю інформацію та зберігати спокій.

Нагадаємо, 12 вересня у західних регіонах України також лунали вибухи, але пов’язані вони були з російською агресією. Окупанти атакували Рівненську область, внаслідок чого було пошкоджено одне з підприємств у Сарненському районі. Тоді повідомлялося, що люди внаслідок удару не постраждали.

У той же день російські війська завдали низки ударів по Житомирській області. У Звягелі внаслідок влучання у продуктовий магазин загинули двоє людей, також були пошкоджені підприємство та автозаправні станції, на яких виникли пожежі.

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