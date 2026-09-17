У Рівненській області лунатимуть вибухи протягом дня: що трапилося

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Корецької міської ради .

Роботи проводитимуть 17 вересня з 10:00 до 18:00 . Родовще розташоване приблизно за 5 км на південний захід від Корця.

Нагадаємо, 12 вересня у західних регіонах України також лунали вибухи, але пов’язані вони були з російською агресією. Окупанти атакували Рівненську область, внаслідок чого було пошкоджено одне з підприємств у Сарненському районі. Тоді повідомлялося, що люди внаслідок удару не постраждали.

У той же день російські війська завдали низки ударів по Житомирській області. У Звягелі внаслідок влучання у продуктовий магазин загинули двоє людей, також були пошкоджені підприємство та автозаправні станції, на яких виникли пожежі.