В Ровненской области будут звучать взрывы в течение дня: что произошло
В Ровенской области 17 сентября будет проведен массовый взрыв на гранитном месторождении. Работы будут продолжаться в течение дня, а жителей будут предварительно предупреждать специальными звуковыми сигналами.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Корецкого городского совета.
Где и когда запланированы взрывы
Массовый взрыв запланирован на Корецком месторождении гранитов в Жадковском старостинском округе Ровенской области.
Работы будут проводить 17 сентября с 10:00 до 18:00. Месторождение расположено примерно в 5 км юго-западнее Корца.
Как будут предупреждать о взрывах
Для информирования населения предприятие будет использовать три вида звуковых сигналов:
- один длинный сигнал продолжительностью 2 минуты - перед началом зарядки;
- два длинных сигнала по 2 минуты - непосредственно перед взрывом;
- три коротких сигнала по 30 секунд - после завершения взрывных работ.
В горсовете призвали жителей общины, в частности, жителей Жадковского старостинского округа, учесть эту информацию и сохранять спокойствие.
Напомним, 12 сентября в западных регионах Украины также раздавались взрывы, но связаны они были с российской агрессией. Оккупанты атаковали Ровенскую область, в результате чего было повреждено одно из предприятий в Сарненском районе. Тогда сообщалось, что люди в результате удара не пострадали.
В тот же день российские войска нанесли ряд ударов по Житомирской области. В Звягеле в результате попадания в продуктовый магазин погибли два человека, также были повреждены предприятие и автозаправочные станции, на которых возникли пожары.