В Ровненской области будут звучать взрывы в течение дня: что произошло

В Ровенской области 17 сентября будет проведен массовый взрыв на гранитном месторождении. Работы будут продолжаться в течение дня, а жителей будут предварительно предупреждать специальными звуковыми сигналами.

Напомним, 12 сентября в западных регионах Украины также раздавались взрывы, но связаны они были с российской агрессией. Оккупанты атаковали Ровенскую область, в результате чего было повреждено одно из предприятий в Сарненском районе. Тогда сообщалось, что люди в результате удара не пострадали.

В тот же день российские войска нанесли ряд ударов по Житомирской области. В Звягеле в результате попадания в продуктовый магазин погибли два человека, также были повреждены предприятие и автозаправочные станции, на которых возникли пожары.