ua en ru
Чт, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Ровненской области будут звучать взрывы в течение дня: что произошло

11:49 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В Ровненской области будут звучать взрывы в течение дня: что произошло Фото: В Ровенской области предупреждают о массовом взрыве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Ровенской области 17 сентября будет проведен массовый взрыв на гранитном месторождении. Работы будут продолжаться в течение дня, а жителей будут предварительно предупреждать специальными звуковыми сигналами.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Корецкого городского совета.

Где и когда запланированы взрывы

Массовый взрыв запланирован на Корецком месторождении гранитов в Жадковском старостинском округе Ровенской области.

Работы будут проводить 17 сентября с 10:00 до 18:00. Месторождение расположено примерно в 5 км юго-западнее Корца.

Как будут предупреждать о взрывах

Для информирования населения предприятие будет использовать три вида звуковых сигналов:

  • один длинный сигнал продолжительностью 2 минуты - перед началом зарядки;
  • два длинных сигнала по 2 минуты - непосредственно перед взрывом;
  • три коротких сигнала по 30 секунд - после завершения взрывных работ.

В горсовете призвали жителей общины, в частности, жителей Жадковского старостинского округа, учесть эту информацию и сохранять спокойствие.

Напомним, 12 сентября в западных регионах Украины также раздавались взрывы, но связаны они были с российской агрессией. Оккупанты атаковали Ровенскую область, в результате чего было повреждено одно из предприятий в Сарненском районе. Тогда сообщалось, что люди в результате удара не пострадали.

В тот же день российские войска нанесли ряд ударов по Житомирской области. В Звягеле в результате попадания в продуктовый магазин погибли два человека, также были повреждены предприятие и автозаправочные станции, на которых возникли пожары.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ровенская область Взрыв
Новости
СБУ ударила по трем российским самолетам и трем вертолетам в Ростове (видео)
СБУ ударила по трем российским самолетам и трем вертолетам в Ростове (видео)
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом