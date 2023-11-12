У Рівненській області інкасатори потрапили у ДТП: є травмовані

ДТП з інкасаторами сталося у Рівненській області у неділю, 12 листопада. Внаслідок аварії четверо осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

ДТП сталася близько 12:00 неподалік села Здобиця колишнього Здолбунівського району. За даними поліції, водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи із другорядної дороги на трасу Городище-Рівне-Старокостянтинів, не надав перевагу в русі. У результаті авто зіткнулося із мікроавтобусом Ford, який від удару відкинуло в огорожу приватного будинку.

Внаслідок аварії травмувався водій ВАЗ та двоє його пасажирів, а також пасажир мікроавтобуса. Усіх потерпілих доставили до лікарні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил дорожнього руху.

Поліція у коментарі "Суспільному" підтвердила, що мікроавтобус - це інкасаторське авто.

Фото: у Рівненській області інкасатори потрапили у ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)