ua en ru
Нд, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Рівненській області інкасатори потрапили у ДТП: є травмовані

Рівненська область, Неділя 12 листопада 2023 15:52
UA EN RU
У Рівненській області інкасатори потрапили у ДТП: є травмовані Фото: у Рівненській області інкасатори потрапили у ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Наталія Юрченко

ДТП з інкасаторами сталося у Рівненській області у неділю, 12 листопада. Внаслідок аварії четверо осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

ДТП сталася близько 12:00 неподалік села Здобиця колишнього Здолбунівського району. За даними поліції, водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи із другорядної дороги на трасу Городище-Рівне-Старокостянтинів, не надав перевагу в русі. У результаті авто зіткнулося із мікроавтобусом Ford, який від удару відкинуло в огорожу приватного будинку.

Внаслідок аварії травмувався водій ВАЗ та двоє його пасажирів, а також пасажир мікроавтобуса. Усіх потерпілих доставили до лікарні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил дорожнього руху.

Поліція у коментарі "Суспільному" підтвердила, що мікроавтобус - це інкасаторське авто.

Фото: у Рівненській області інкасатори потрапили у ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Нагадаємо, в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Також нещодавно у Рівненській області сталася масштабна аварія, внаслідок якої загинула дитина, вісім осіб постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Рівненська область полиция Авария
NEWS
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років: список обставин
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років: список обставин
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом