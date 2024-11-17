У Рівненській області досі проблеми зі світлом, місцями - екстрені відключення

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що сьогодні, 17 листопада, російські військові влаштували масований комбінований удар по Україні. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, РФ запустила по Україні близько 120 ракет і 90 безпілотників.

Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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