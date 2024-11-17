В Ровенской области до сих пор проблемы со светом, местами - экстренные отключения

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, что сегодня, 17 ноября, российские военные устроили массированный комбинированный удар по Украине. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ запустила по Украине около 120 ракет и 90 беспилотников.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.