Ровенская АЭС планирует через 3 года получить американское ядерное топливо

Топливо намерены поставлять для энергоблока №3

Ровенская АЭС планирует начать использовать ядерное топливо американской компании Westinghouse в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Топливо намерены поставлять для энергоблока №3 (ВВЭР-1000). Сейчас основным поставщиком ядерного топлива на РАЭС является российская топливная компания "ТВЭЛ".

"В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины и снижения зависимости от единственного поставщика в 2008 году НАЭК "Энергоатом" заключил договор с компанией Westinghouse о поставках для шести атомных энергоблоков топлива со шведского завода компании. На сегодняшний день на энергоблоках №№ 2,3 АЭС и энергоблоках №№ 1,3,4,5 ЗАЭС в составе активных зон успешно эксплуатируются тепловыделяющие топливные сборки Westinghouse модифицированной конструкции (ТВС-WR)", - сообщают в "Энергоатоме".

Отмечается, что в начале 2018 года контракт между "Энергоатомом" и Westinghouse продлили на период 2021-2025 годов.

Напомним, 24 июля энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции впервые заработал исключительно на американском топливе компании Westinghouse.

Как отметил президент Украины Петр Порошенко, это произошло по результатам его договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.