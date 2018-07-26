Рівненська АЕС планує через 3 роки отримати американське ядерне паливо

Паливо мають намір постачати для енергоблоку №3

Рівненська АЕС планує почати використовувати ядерне паливо американської компанії Westinghouse у 2021 році. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Паливо мають намір постачати для енергоблоку №3 (ВВЕР-1000). Наразі основним постачальником ядерного палива на РАЕС є російська паливна компанія "ТВЕЛ".

"В рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для АЕС України і зниження залежності від єдиного постачальника у 2008 році НАЕК "Енергоатом" уклав договір із компанією Westinghouse щодо постачання для шести атомних енергоблоків палива зі шведського заводу компанії. На сьогоднішній день на енергоблоках №№2,3 ЮУАЕС та енергоблоках №№1,3,4,5 ЗАЕС в складі активних зон успішно експлуатуються тепловиділяючі паливні збірки Westinghouse модифікованої конструкції (ТВЗ-WR)", - повідомляють в "Енергоатомі".

Зазначається, що на початку 2018 року контракт між "Енергоатомом" та Westinghouse продовжили на період 2021-2025 років.

Нагадаємо, 24 липня енергоблок Южно-Української атомної електростанції вперше запрацював виключно на американському паливі компанії Westinghouse.

Як зазначив президент України Петро Порошенко, це відбулося за результатами його домовленостей з президентом США Дональдом Трампом.