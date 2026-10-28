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На Рівненщині ворог ударив по підприємству, є загиблий

20:45 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: враг атакував Сарни на Рівненщині (t.me/oleksandrkoval_rv)

Росія атакувала реактивним "Шахедом" Сарни Рівненської області увечері 28 жовтня. Горіло підприємство, загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля у Telegram.

РФ атакувала Сарни

Цивільне підприємство на Сарненщині опинилося під атакою Росії.

"На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув", - каже Коваль.

Пожежу, що виникла, рятувальники локалізували. Усі відповідні служби працюють на місці події.

Близько 19.00 Повітряні сили повідомили, що реактивний БпЛА на Рівненщині летить в напрямку Сарн.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 21 жовтня атакували заклад торговельної мережі "Метро" в Рівному.

Крім того, 20 жовтня торговий центр зазнав атаки на Рівненщині. За попередньою інформацією, троє людей поранені.

Також повідомлялося, що 16 жовтня росіяни атакували магістральну мережу. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

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