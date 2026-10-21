Росія ударила по супермаркету "Метро" в Рівному (фото)

Про це заявив голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Зокрема, раніше окупанти вже завдали ракетного удару по одному з крупних ТРЦ у Рівному, про що детально повідомлялося у матеріалі про наслідки атаки на торговельний центр .

Нагадаємо, що Росія не вперше спрямовує свої атаки на цивільну інфраструктуру Рівного.

На місці події працюють усі профільні служби. Голова ОДА також перебуває там особисто для координації дій.

Також РФ завдала ще одного удару реактивним дроном по торговельному центру в Рівному. Внаслідок ворожої атаки постраждали люди, місцевих жителів закликали зачинити вікна через небезпеку.

Крім того, під час попередніх обстрілів ворог цілив по центральній частині міста, внаслідок чого була пошкоджена будівля університету в центрі Рівного, тоді також повідомлялося про значну кількість поранених.