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У Рівному та області масштабні відключення світла через удар росіян, - "Укренерго"

18:13 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Іван Носальський
У Рівному та області масштабні відключення світла через удар росіян, - "Укренерго" Ілюстративне фото: у Рівному зникло світло (Getty Images)
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Російські окупанти атакували магістральну мережу. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"В результаті російської дронової атаки на магістральну мережу НЕК "Укренерго" - пошкодження зазнала енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненської області. В результаті - фіксуються масштабні знеструмлення у Рівному та прилеглих районах", - сказано в повідомленні компанії.

Енергетики вже працюють над тим, повернути світло споживачам за резервними схемами. При цьому аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться, коли це дозволить ситуація із безпекою.

В "Укренерго" уточнили, що відновлювальні роботи у Волинській області продовжуються. Зокрема, йдеться про Луцьк, мережі живлення якого були серйозно пошкоджені внаслідок нічних ударів.

Українців, які мають світло, закликали до максимально економного споживання.

Удари з енергетики

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики України повідомляло про те, що російські окупанти завдають ударів по енергетичних об'єктах з самого ранку.

Під атакою знаходяться Київ, Київська, Волинська, Рівненська, Харківська та Одеська області.

Найскладніша ситуація зі світлом зараз на прифронтових територіях, де атаки відбуваються безперервно.

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