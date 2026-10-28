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В Ровенской области враг ударил по предприятию, есть погибший

20:45 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: враг атаковал Сарны в Ровенской области (t.me/oleksandrkoval_rv)

Россия атаковала реактивным "Шахедом" Сарны Ровенской области вечером 28 октября. Горело предприятие, погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Ровенской ОВА Александра Коваля в Telegram.

РФ атаковала Сарны

Гражданское предприятие на Сарненщине оказалось под атакой России.

"К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось. Один мужчина погиб", - говорит Коваль.

Возникший пожар спасатели локализовали. Все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Около 19.00 Воздушные силы сообщили, что реактивный БпЛА в Ровенской области летит в направлении Сарны.

Ранее РБК-Украина писала, что оккупанты 21 октября атаковали заведение торговой сети "Метро" в Ровно.

Кроме того, 20 октября торговый центр подвергся атаке на Ровенщине. По предварительной информации, три человека ранены.

Также сообщалось, что 16 октября россияне атаковали магистральную сеть. Поэтому в Ровно и области у большого количества людей исчез свет.

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