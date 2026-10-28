В Ровенской области враг ударил по предприятию, есть погибший

РФ атаковала Сарны

Гражданское предприятие на Сарненщине оказалось под атакой России.



"К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось. Один мужчина погиб", - говорит Коваль.



Возникший пожар спасатели локализовали. Все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Около 19.00 Воздушные силы сообщили, что реактивный БпЛА в Ровенской области летит в направлении Сарны.

Ранее РБК-Украина писала, что оккупанты 21 октября атаковали заведение торговой сети "Метро" в Ровно.

Кроме того, 20 октября торговый центр подвергся атаке на Ровенщине. По предварительной информации, три человека ранены.