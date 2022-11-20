В Рівне надійшло повідомлення про масове замінування ТЦ

В Рівне надійшло повідомлення про масове замінування низки ТЦ. Правоохоронці перевіряють інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Рівне Олександра Третяка.

"На місця оперативно направлено рятувальників, поліцейських та працівників інших служб взаємодії. Ситуація перебуває під контролем спеціальних служб", - пише міський голова.

Як відзначає Третяк, йдеться про:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львові нещодавно двічі за тиждень повідомляли про масове замінування.

Аналогічний випадок стався й наприкінці жовтня у Тернополі.

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