У Львові вдруге за тиждень повідомили про масове мінування шкіл
Фото: у Львові знову шукають вибухівку у школах (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Львові другий день поспіль повідомляють про масове замінування шкіл. Правоохоронці перевіряють інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Варта1" та "Суспільне".
За даними ЗМІ, інформація про мінування надійшла о 9:55. Відомо, що є серія анонімних повідомлень про вибухівку у закладах освіти.
За вказаними адресами вже працюють правоохоронці. У школах проводиться евакуація учнів та співробітників.
Нагадаємо, вчора у Львові невідомі також повідомили про мінування низки шкіл. Відомо, що повідомлення надійшло на електронну пошту російською мовою.
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