В Ровно поступило сообщение о массовом заминировании ТЦ

В Ровно поступило сообщение о массовом заминировании ряда ТЦ. Правоохранители проверяют информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Ровно Александра Третьяка.

"На места оперативно направлены спасатели, полицейские и работники других служб взаимодействия. Ситуация находится под контролем специальных служб", - пишет городской голова.

Как отмечает Третьяк, речь идет о:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове недавно дважды за неделю сообщали о массовом заминировании.

Аналогичный случай произошел и в конце октября в Тернополе.

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