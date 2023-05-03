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Рівень води знову піднявся: що відомо про ситуацію з паводком у Києві

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Київ, Середа 03 травня 2023 12:17
Рівень води знову піднявся: що відомо про ситуацію з паводком у Києві Фото: рівень води у Києві 3 травня знову піднявся (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві рівень водопілля станом на 3 травня дещо піднявся. При цьому Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.

Зазначено, що станом на 11:00 03.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 300 см.

"В порівнянні з попереднім днем, рівень водопілля піднявся на 3 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий)", - йдеться в повідомленні.

При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 50 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

"Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічне водопілля триває", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що вчора рівень водопілля у Києві підвищився всього на 1 см.

Додамо, раніше Укргідрометцентр повідомляв, що протягом 1-4 травня на Дніпрі у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах утримуватиметься затоплення заплавних територій.

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