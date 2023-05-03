Уровень воды снова поднялся: что известно о ситуации с паводком в Киеве

В Киеве уровень половодья по состоянию на 3 мая несколько поднялся. При этом Аварийные подтопления по городу не зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.

Отмечено, что на 11:00 03.05.2023 уровень воды г. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 300 см.

"По сравнению с предыдущим днем, уровень половодья поднялся на 3 см. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый)", - говорится в сообщении.

При этом удерживается затопление поймы слоем около 50 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

"Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, что вчера уровень половодья в Киеве повысился всего на 1 см.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в течение 1-4 мая на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах будет удерживатся затопление пойменных территорий.

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