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Уровень воды снова поднялся: что известно о ситуации с паводком в Киеве

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Киев, Среда 03 мая 2023 12:17
Уровень воды снова поднялся: что известно о ситуации с паводком в Киеве Фото: уровень воды в Киеве 3 мая снова поднялся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве уровень половодья по состоянию на 3 мая несколько поднялся. При этом Аварийные подтопления по городу не зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.

Отмечено, что на 11:00 03.05.2023 уровень воды г. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 300 см.

"По сравнению с предыдущим днем, уровень половодья поднялся на 3 см. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый)", - говорится в сообщении.

При этом удерживается затопление поймы слоем около 50 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

"Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, что вчера уровень половодья в Киеве повысился всего на 1 см.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в течение 1-4 мая на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах будет удерживатся затопление пойменных территорий.

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