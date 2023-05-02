Паводок у Києві: рівень водопілля трохи піднявся, але аварійних підтоплень немає

У Києві незначно піднявся рівень водопілля, деякі території залишають підтопленими. При цьому аварійних затоплень немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА .

Так, станом на 9:30 2 травня рівень води у Дніпрі в Києві біля моста "Метро" становить 9 297 см. Температура води: 13°C. В порівняні з минулим днем рівень водопілля підвищився всього на 1 см. При цьому спостерігається стабілізація рівня води, без суттєвих підйомів.

Зазначається, що прогноз динаміки рівня весняного водопілля у Дніпрі в межах Києва залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС.

Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий).

При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45-47 см. Підтопленими залишаються заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Промислові об’єкти та житлові масиви столиці перебувають поза загрозою підтоплення.

Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомляв, що протягом 1-4 травня на Дніпрі у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах утримуватиметься затоплення заплавних територій.

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