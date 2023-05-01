В Києві та деяких районах області спостерігатиметься підвищення води у Дніпрі
У Києві та деяких районах області з 1 по 4 травня спостерігатимуться небезпечні гідрологічні явища. Зокрема, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"1-4 травня на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій (І рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Така ж ситуація буде спостерігатися:
- на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (ІІІ рівень небезпеки - червоний);
- на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).
- 1-4 травня на Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).
Як повідомлялось, після двох днів підйому рівень води в річці Дніпро у Києві станом на сьогоднішній ранок не змінився. Втім, в місті все ще є підтоплення.
Нагадаємо, у селі Іванків Київської області фіксують перебої з електропостачанням через пориви вітру.