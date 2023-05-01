ua ru
Пн, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві та деяких районах області спостерігатиметься підвищення води у Дніпрі

Новость на русском →
Києв, Понеділок 01 травня 2023 16:06
В Києві та деяких районах області спостерігатиметься підвищення води у Дніпрі Фото: в Києві та деяких районах області спостерігатиметься підвищення води у Дніпрі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві та деяких районах області з 1 по 4 травня спостерігатимуться небезпечні гідрологічні явища. Зокрема, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"1-4 травня на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій (І рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Така ж ситуація буде спостерігатися:

  • на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (ІІІ рівень небезпеки - червоний);
  • на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).
  • 1-4 травня на Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Як повідомлялось, після двох днів підйому рівень води в річці Дніпро у Києві станом на сьогоднішній ранок не змінився. Втім, в місті все ще є підтоплення.

Нагадаємо, у селі Іванків Київської області фіксують перебої з електропостачанням через пориви вітру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область
NEWS
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
DAILY
Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним