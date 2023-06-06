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Рівень води може піднятися до 5 м. Список безпечних районів Херсона, куди евакуюватися

Фото: рівень води у Херсоні через затоплення у Херсоні може піднятися до 5 метрів (roman_mrochko)
Автор: Наталія Гурковська

Через підрив Каховської ГЕС, вода в річці Дніпро може піднятися до 5 метрів. Тому Херсон може потрапити у зону катастрофічного затоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську МВА.

Ті, хто проживають вздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, необхідно направлятися у наступні безпечні райони:

  • мешканцям селища Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;
  • мешканцям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;
  • мешканцям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;
  • мешканцям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;
  • мешканцям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;
  • мешканцям селища Комишани піднятися до вулиці Центральної;
  • мешканцям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.

Також жителям Херсона рекомендують вимкнути електроприлади, газові плити, візьміть документи, необхідні речі, запас їжі та питної води.

Раніше поради щодо евакуації з небезпечних районів затоплення через підрив Каховської ГЕС далі і рятувальники. Детальніше про те, як затоплює Херсонську область - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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