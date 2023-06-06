Рівень води може піднятися до 5 м. Список безпечних районів Херсона, куди евакуюватися

Через підрив Каховської ГЕС, вода в річці Дніпро може піднятися до 5 метрів. Тому Херсон може потрапити у зону катастрофічного затоплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську МВА.
Ті, хто проживають вздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, необхідно направлятися у наступні безпечні райони:
Також жителям Херсона рекомендують вимкнути електроприлади, газові плити, візьміть документи, необхідні речі, запас їжі та питної води.
Раніше поради щодо евакуації з небезпечних районів затоплення через підрив Каховської ГЕС далі і рятувальники. Детальніше про те, як затоплює Херсонську область - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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