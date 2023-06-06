Рятувальники дали поради на випадок затоплення через підрив Каховської ГЕС
Якщо ви опинилися в зоні можливого підтоплення через підрив російських військ Каховської ГЕС, то з евакуацією краще не зволікати. У ДСНС дали поради, як провести її правильно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Рятувальники рекомендують не зволікати з евакуацією з небезпечних районів і якщо це можливо виїхати з зони підтоплення якомога скоріше (звісно, при наявності способу пересування). Крім того, слід виконати наступні дії:
- швидко зібрати документи, ліки та речі першої необхідності;
- вимкнути світло, газ, закрити всі двері та вікна;
- надати допомогу людям похилого віку, родичам, попіклуватись про тварин;
- планувати маршрут евакуації, покладаючись на рекомендації місцевої влади, бо частина шляхів для виїзду може бути затоплена.
Якщо у вас немає можливості виїхати самостійно
В такому випадку план дій буде наступним:
- зберіть всі необхідні речі та підніміться якомога вище у свому будинку (дах, другий поверх, тощо);
- просигналізуйте про своє місцеперебування, залишивши написи чи одягнувшись у щось яскраве;
- дотримуйтесь рекомендацій рятувальників;
- поводьтесь чемно та не переповнюйте евакуаційні човни.
Затоплення через підрив Каховської ГЕС
Через підрив окупантів Каховської ГЕС може затопити близько 80 населених пунктів, у зоні затоплення на правому березі Дніпра в Херсонській області перебувають близько 16 тисяч осіб.
Зокрема, в одному з районів Херсона вже відключили електропостачання та швидше за все вже відключили газ. У місті затоплює дороги.
Де проводять евакуацію?
Села Миколаївка, Ольгівка, Лево, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпров та частково місто Херсон - острів Корабел.
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