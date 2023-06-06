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Рятувальники дали поради на випадок затоплення через підрив Каховської ГЕС

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Херсон, Вівторок 06 червня 2023 11:29
Рятувальники дали поради на випадок затоплення через підрив Каховської ГЕС Фото: рятувальники дали поради, як поводитись, у випадку, якщо ви опинились у зоні підтоплення через підрив Каховської ГЕС (t.me/roman_mrochko)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо ви опинилися в зоні можливого підтоплення через підрив російських військ Каховської ГЕС, то з евакуацією краще не зволікати. У ДСНС дали поради, як провести її правильно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Рятувальники рекомендують не зволікати з евакуацією з небезпечних районів і якщо це можливо виїхати з зони підтоплення якомога скоріше (звісно, при наявності способу пересування). Крім того, слід виконати наступні дії:

  • швидко зібрати документи, ліки та речі першої необхідності;
  • вимкнути світло, газ, закрити всі двері та вікна;
  • надати допомогу людям похилого віку, родичам, попіклуватись про тварин;
  • планувати маршрут евакуації, покладаючись на рекомендації місцевої влади, бо частина шляхів для виїзду може бути затоплена.

Якщо у вас немає можливості виїхати самостійно

В такому випадку план дій буде наступним:

  • зберіть всі необхідні речі та підніміться якомога вище у свому будинку (дах, другий поверх, тощо);
  • просигналізуйте про своє місцеперебування, залишивши написи чи одягнувшись у щось яскраве;
  • дотримуйтесь рекомендацій рятувальників;
  • поводьтесь чемно та не переповнюйте евакуаційні човни.

Затоплення через підрив Каховської ГЕС

Через підрив окупантів Каховської ГЕС може затопити близько 80 населених пунктів, у зоні затоплення на правому березі Дніпра в Херсонській області перебувають близько 16 тисяч осіб.

Зокрема, в одному з районів Херсона вже відключили електропостачання та швидше за все вже відключили газ. У місті затоплює дороги.

Де проводять евакуацію?

Села Миколаївка, Ольгівка, Лево, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпров та частково місто Херсон - острів Корабел.

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