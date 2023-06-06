Рятувальники дали поради на випадок затоплення через підрив Каховської ГЕС

Якщо ви опинилися в зоні можливого підтоплення через підрив російських військ Каховської ГЕС, то з евакуацією краще не зволікати. У ДСНС дали поради, як провести її правильно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Рятувальники рекомендують не зволікати з евакуацією з небезпечних районів і якщо це можливо виїхати з зони підтоплення якомога скоріше (звісно, при наявності способу пересування). Крім того, слід виконати наступні дії:

швидко зібрати документи, ліки та речі першої необхідності;

вимкнути світло, газ, закрити всі двері та вікна;

надати допомогу людям похилого віку, родичам, попіклуватись про тварин;

планувати маршрут евакуації, покладаючись на рекомендації місцевої влади, бо частина шляхів для виїзду може бути затоплена.

Якщо у вас немає можливості виїхати самостійно

В такому випадку план дій буде наступним:

зберіть всі необхідні речі та підніміться якомога вище у свому будинку (дах, другий поверх, тощо);

просигналізуйте про своє місцеперебування, залишивши написи чи одягнувшись у щось яскраве;

дотримуйтесь рекомендацій рятувальників;

поводьтесь чемно та не переповнюйте евакуаційні човни.

Затоплення через підрив Каховської ГЕС

Через підрив окупантів Каховської ГЕС може затопити близько 80 населених пунктів, у зоні затоплення на правому березі Дніпра в Херсонській області перебувають близько 16 тисяч осіб.

Зокрема, в одному з районів Херсона вже відключили електропостачання та швидше за все вже відключили газ. У місті затоплює дороги.

Де проводять евакуацію?

Села Миколаївка, Ольгівка, Лево, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпров та частково місто Херсон - острів Корабел.