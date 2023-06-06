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Уровень воды может подняться до 5 м. Список безопасных районов Херсона, куда эвакуироваться

Фото: уровень воды в Херсоне из-за затопления в Херсоне может подняться до 5 метров (roman_mrochko)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за подрыва Каховской ГЭС вода в реке Днепр может подняться до 5 метров. Поэтому Херсон может попасть в зону катастрофического затопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Проживающие вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева необходимо направляться в следующие безопасные районы:

  • жителям поселка Антоновка подняться на улицы Горького и Антоновской;
  • жителям Днепровского района подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Чорновола), шоссе Вячеслава Чорновола и улицы Перекопской;
  • жителям Суворовского района подняться на улицы Гимназической, Соборной и Греческой;
  • жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;
  • жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;
  • жителям поселка Камышаны подняться на улицу Центральной;
  • жителям поселка Приозерного подняться выше улицы Белозерской.

Также жителям Херсона рекомендуют выключить электроприборы, газовые плиты, возьмите документы, необходимые вещи, запас еды и питьевой воды.

Ранее советы по эвакуации из опасных районов затопления из-за подрыва Каховской ГЭС дальше и спасатели. Детальнее о том, как затапливает Херсонскую область - читайте в материале РБК-Украина.

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