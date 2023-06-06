Уровень воды может подняться до 5 м. Список безопасных районов Херсона, куда эвакуироваться

Из-за подрыва Каховской ГЭС вода в реке Днепр может подняться до 5 метров. Поэтому Херсон может попасть в зону катастрофического затопления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ГВА.
Проживающие вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева необходимо направляться в следующие безопасные районы:
Также жителям Херсона рекомендуют выключить электроприборы, газовые плиты, возьмите документы, необходимые вещи, запас еды и питьевой воды.
Ранее советы по эвакуации из опасных районов затопления из-за подрыва Каховской ГЭС дальше и спасатели. Детальнее о том, как затапливает Херсонскую область - читайте в материале РБК-Украина.
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