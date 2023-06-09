ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уровень воды в Херсонской области снизился еще на 15 см: сколько продлится осушение

Новина українською →
Херсонская область, Пятница 09 июня 2023 13:02
Уровень воды в Херсонской области снизился еще на 15 см: сколько продлится осушение Фото: уровень воды в Херсонской области снизился еще на 15 см (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсонской области продолжает снижаться уровень воды после затопления, которое произошло из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. За утро он снизился еще на 15 см.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в эфире телемарафона.

"Если утром была вода на уровне 5,38 м, то уже сейчас к этому времени она составляет 5,23 м. То есть всего (речь идет о снижении уровня воды - ред.) на 15 см", - сказал он.

При этом Прокудин подчеркнул, что вся вода, которая зашла в Ингулец и другие реки, может возвращаться.

Учитывая это, по прогнозам, уровень воды может упасть до 2,5-1,5 метра и останется на этом уровне, пока вся вода из других этих рек не вернется. Этот процесс осушения правобережной и левобережной Херсонской области может затянуться на 10 дней.

Подтопление Херсонской области

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня населенные пункты Херсонской области начало затапливать. Наихудшая ситуация складывается на оккупированном левом берегу Днепра.

Прокудин сообщал, что за ночь вода в Херсонской области упала на 20 см.

Больше о последствиях техногенной катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Каховская ГЭС
NEWS
Вода идет на спад. Все подробности о последствиях подрыва Каховской ГЭС на 9 июня
Вода идет на спад. Все подробности о последствиях подрыва Каховской ГЭС на 9 июня
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС