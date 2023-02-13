Рівень смертності в окупованому Сєвєродонецьку зріс в декілька разів, - мер

В окупованому Сєвєродонецьку збільшується кількість військових РФ, а рівень смертності цивільних зріс в декілька разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сєвєродонецька Олександра Стрюка.
"В місті все частіше з'являються "гастролери" - військові РФ у формі та переодягнуті в цивільних", - йдеться у повідомленні.
Стрюк розповів, що окупанти поселились у приватних будинках міста та у навколишніх селах.
"Окупанти намагаються відремонтувати більш-менш вцілілі багатоповерхівки, але більше це схоже на розпил бюджетних коштів", - додав очільник міста.
За його словами, ціни на продукти харчування в Сєвєродонецьку вищі у 2-3 рази, ніж на підконтрольній уряду України території. Також у місті зріс рівень смертності в декілька разів.
Нагадаємо, що хворих жителів Сєверодонецька відправляють додому, оскільки приміщення лікарні готують під хірургію для військових РФ.
Росіяни продовжують заселяти своїх військових до порожніх квартир та будинків в окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область).
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