Уровень смертности в оккупированном Северодонецке вырос в несколько раз, - мэр

"В городе все чаще появляются "гастролеры" - военные РФ в форме и переодетые в гражданские", - говорится в сообщении.

Стрюк рассказал, что оккупанты поселились в частных домах города и в окрестных селах.

"Оккупанты пытаются отремонтировать более-менее уцелевшие многоэтажки, но больше это похоже на распил бюджетных средств", - добавил глава города.

По его словам, цены на продукты питания в Северодонецке выше в 2-3 раза, чем на подконтрольной правительству Украины территории. Также в городе вырос уровень смертности в несколько раз.