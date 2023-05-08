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Рівень сезонного грипу: у Японії почали знижувати статус COVID-19

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Понеділок 08 травня 2023 08:13
Рівень сезонного грипу: у Японії почали знижувати статус COVID-19 Фото: Японія стала знижувати юридичний статус коронавірусу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Японія з понеділка, 8 травня, починає знижувати правовий статус коронавірусу COVID-19 до тієї ж групи, що й сезонний грип.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.

При цьому в країні продовжують діяти обмеження пересування населення для запобігання зараженню, і уряд дозволить громадянам ухвалювати деякі рішення самостійно.

У Японії, як і раніше, COVID-вакцинація залишається безплатною протягом цього фінансового року. А у разі зараження міністерство охорони здоров'я також рекомендує жителям залишатися вдома протягом 5 днів на самоізоляції.

Зазначається, що в країні між тим з квітня фіксують зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19.

Так, на тлі цього ряд лікарень, де приймають пацієнтів з коронавірусом у тяжкому стані, призупинили скорочення кількості ліжок, виділених для заражених, та мають намір відслідковувати ситуацію.

Нагадаємо, що в березні в Нідерландах уряд ухвалив рішення повністю скасувати обмеження щодо COVID-19.

Раніше також повідомлялося, що в США вважають, що витік із лабораторії в китайському Ухані є найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

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