Рівень сезонного грипу: у Японії почали знижувати статус COVID-19
Японія з понеділка, 8 травня, починає знижувати правовий статус коронавірусу COVID-19 до тієї ж групи, що й сезонний грип.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.
При цьому в країні продовжують діяти обмеження пересування населення для запобігання зараженню, і уряд дозволить громадянам ухвалювати деякі рішення самостійно.
У Японії, як і раніше, COVID-вакцинація залишається безплатною протягом цього фінансового року. А у разі зараження міністерство охорони здоров'я також рекомендує жителям залишатися вдома протягом 5 днів на самоізоляції.
Зазначається, що в країні між тим з квітня фіксують зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19.
Так, на тлі цього ряд лікарень, де приймають пацієнтів з коронавірусом у тяжкому стані, призупинили скорочення кількості ліжок, виділених для заражених, та мають намір відслідковувати ситуацію.
Нагадаємо, що в березні в Нідерландах уряд ухвалив рішення повністю скасувати обмеження щодо COVID-19.
Раніше також повідомлялося, що в США вважають, що витік із лабораторії в китайському Ухані є найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.
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