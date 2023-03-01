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Пандемія COVID-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з лабораторії у Китаї, - директор ФБР

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Середа 01 березня 2023 07:28
Пандемія COVID-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з лабораторії у Китаї, - директор ФБР Фото: Директор ФБР Крістофер Врей (fbi.gov)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатах вважають витік із лабораторії в китайському Ухані найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Врея телеканалу Fox News.

"ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Мовиться про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії", - вказав посадовець.

При цьому Врей зазначив, що уряд КНР, на його думку, "робить усе можливе, аби завадити" зусиллям США та їхніх партнерів щодо встановлення обставин початку пандемії.

Нагадаємо, до подібного висновку дійшло Міністерство енергетики США. Там також вважають, що причиною початку пандемії COVID-19 став витік в одній з китайських лабораторій.

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