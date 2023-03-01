Пандемія COVID-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з лабораторії у Китаї, - директор ФБР

У Сполучених Штатах вважають витік із лабораторії в китайському Ухані найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Врея телеканалу Fox News.

"ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Мовиться про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії", - вказав посадовець.

При цьому Врей зазначив, що уряд КНР, на його думку, "робить усе можливе, аби завадити" зусиллям США та їхніх партнерів щодо встановлення обставин початку пандемії.