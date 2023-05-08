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Уровень сезонного гриппа: в Японии начали снижать статус COVID-19

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Понедельник 08 мая 2023 08:13
Уровень сезонного гриппа: в Японии начали снижать статус COVID-19 Фото: Япония стала снижать юридический статус коронавируса (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Япония с понедельника, 8 мая, начинает понижать правовой статус коронавируса COVID-19 до той же группы, что и сезонный грипп.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NHK.

При этом в стране продолжают действовать ограничения передвижение населения для предотвращения заражения, и правительство позволит гражданам принимать некоторые решения самостоятельно.

В Японии по-прежнему COVID-вакцинация остается бесплатной в течение этого финансового года. А в случае заражения министерство здравоохранения также рекомендует жителям оставаться дома в течение 5 дней на самоизоляции.

Отмечается, что в стране между тем с апреля фиксируют рост числа новых случаев заболевания COVID-19.

Так, на фоне этого ряд больниц, где принимают пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, приостановили сокращение количества коек, выделенных для зараженных, и намерены отслеживать ситуацию.

Напомним, что в марте в Нидерландах правительство приняло решение полностью отменить ограничения относительно COVID-19.

Ранее также сообщалось, что в США считают, что утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

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