Рівень руйнувань в Україні нагадує поля битв Другої світової війни, - президент Чехії

"Країна, ім'я якої мали основні сили, що брали участь у звільненні Чехословаччини, тобто. Перший, Другий та Четвертий Українські корпуси, сьогодні сама є об'єктом агресії з боку однієї з тодішніх держав-переможниць - Росії", - сказав Павел.

За її словами, війна в Україні за масштабами та ступенем руйнувань нагадує поля битв Другої світової війни.

Президент Чехії додав, що вже тоді війна почалася із вказівки на неповагу до прав національної меншини та закликів до відділення території, був тиск з вимогою поступитися частиною країни в обмін на відмову від початку війни. Він нагадав про колишню Мюнхенську угоду, коли Чехословаччині довелося відмовитися від частини території.

"Найстрашніше в історії - це не вчитися і повторювати ті самі помилки. Я дуже пишаюся тим, що Чехія з перших днів дуже інтенсивно підтримує Україну", - додав Павел.