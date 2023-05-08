Рівень руйнувань в Україні нагадує поля битв Другої світової війни, - президент Чехії

Розмах та рівень руйнувань в Україні, на яку напала Росія, нагадують поля битв Другої світової війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела, яку приводить České noviny.
"Країна, ім'я якої мали основні сили, що брали участь у звільненні Чехословаччини, тобто. Перший, Другий та Четвертий Українські корпуси, сьогодні сама є об'єктом агресії з боку однієї з тодішніх держав-переможниць - Росії", - сказав Павел.
За її словами, війна в Україні за масштабами та ступенем руйнувань нагадує поля битв Другої світової війни.
Президент Чехії додав, що вже тоді війна почалася із вказівки на неповагу до прав національної меншини та закликів до відділення території, був тиск з вимогою поступитися частиною країни в обмін на відмову від початку війни. Він нагадав про колишню Мюнхенську угоду, коли Чехословаччині довелося відмовитися від частини території.
"Найстрашніше в історії - це не вчитися і повторювати ті самі помилки. Я дуже пишаюся тим, що Чехія з перших днів дуже інтенсивно підтримує Україну", - додав Павел.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців і світу з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він запевнив, у перемозі України над агресором.
Також президент України Володимир Зеленський пропонує встановлення 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Законопроєкт він вніс до Ради, його розглянуть парламентарі найближчим часом.
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