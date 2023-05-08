Уровень разрушений в Украине напоминает поля сражений Второй мировой войны, - президент Чехии

"Страна, имя которой имели основные силы, участвовавшие в освобождении Чехословакии, т.е. Первый, Второй и Четвертый Украинские корпуса, сегодня сама является объектом агрессии со стороны одного из тогдашних государств-победительниц - России", - сказал Павел.

По ее словам, война в Украине по масштабам и степени разрушений напоминает поля сражений Второй мировой войны.

Президент Чехии добавил, что уже тогда война началась с указания на неуважение прав национального меньшинства и призывов к отделению территории, было давление с требованием уступить часть страны в обмен на отказ с начала войны. Он напомнил о прежнем Мюнхенском соглашении, когда Чехословакии пришлось отказаться от части территории.

"Самое страшное в истории - это не учиться и повторять те же ошибки. Я очень горжусь тем, что Чехия с первых дней очень интенсивно поддерживает Украину", - добавил Павел.