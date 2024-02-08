Рівень ракетної небезпеки значно підвищено: Росія вивела в море корабель з "Калібрами"

Як зазначається в повідомленні, це сталося попри шторм у морі.

"Рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Сигналів повітряної тривоги дослухаємось, діємо зібрано і оперативно. Зміну обстановки Сили оборони півдня відстежують і повідомляють в режимі онлайн", - йдеться в повідомленні.

Змушена зміна тактики

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російська армія під час масованих обстрілів України почала менше використовувати крилаті ракети морського базування "Калібр".

Як зазначила речниця, росіяни можуть проводити спорядження ракетоносіїв у Севастополі. У порту Новоросійська, де переважно базується Чорноморський флот РФ, поки немає можливості цього робити.

Усього українські військові з початку повномасштабного вторгнення вивели з ладу близько 33% Чорноморського флоту Росії.