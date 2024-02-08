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Уровень ракетной опасности значительно повышен: Россия вывела в море корабль с "Калибрами"

Фото: россияне вывели в море корабль с "Калибрами" (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Россия вывела в Черное море надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров", оснащенный 8 ракетами "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram .

Как отмечается в сообщении, это произошло, несмотря на шторм в море.

"Уровень ракетной опасности значительно повышен. К сигналам воздушной тревоги прислушиваемся, действуем собранно и оперативно. Смену обстановки Силы обороны юга отслеживают и сообщают в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Вынужденная смена тактики

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российская армия во время массированных обстрелов Украины стала меньше использовать крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Как отметила спикер, россияне могут проводить снаряжение ракетоносителей в Севастополе. В порту Новороссийска, где преимущественно базируется Черноморский флот РФ, пока нет возможности этого делать.

Всего украинские военные с начала полномасштабного вторжения вывели из строя около 33% Черноморского флота России.

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