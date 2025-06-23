Ритуальна революція: в Україні хочуть дозволити біопоховання та приватні крематорії

В Україні можуть кардинально змінити правила поховань - у Раді просувають законопроєкт, який дозволяє створення приватних кладовищ і крематоріїв, впроваджує біопоховання та унормовує поховання домашніх тварин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення пресслужби апарату Верховної Ради України.
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №12188, який реформує сферу поховань і ритуальних послуг в Україні. Висновок оприлюднено 18 червня після засідання Комітету, що відбулося напередодні.
Документ передбачає нову редакцію Закону "Про поховання та похоронну справу" та змінює низку інших законів, зокрема Земельний кодекс і закони "Про рекламу" та "Про містобудівну діяльність". Мета - дерегуляція ринку та демонополізація ритуальних послуг.
Серед ключових змін:
Також передбачається створення єдиного державного Реєстру поховань, уточнення повноважень місцевої влади, нові правила для власників приватних кладовищ та обмеження на розміщення реклами ритуальних послуг.
У пакеті з основним законопроєктом зареєстрований і законопроєкт №12189, який передбачає зміни до Податкового кодексу:
У разі ухвалення законопроєкту в першому читанні буде створено робочу групу для його доопрацювання до другого читання. Зокрема, парламентарі врахують пропозиції щодо регулювання діяльності у сфері поховань, містобудівних норм, повноважень органів влади та заборони поховань тварин на кладовищах для людей.
Законопроєкт №12188 був зареєстрований 8 листопада 2024 року.
Раніше РБК-Україна писало, що після смерті пенсіонера його близькі можуть отримати допомогу на поховання від Пенсійного фонду. Розмір виплати залежить від статусу пенсіонера - від двох до трьох пенсій або не менше 5 прожиткових мінімумів. Звернутися по виплату можна без обмеження в часі, але лише через уповноважені банки.
Також ми розповідали, що чиновників Одеської міськради викрили на привласненні понад 2 мільйонів гривень, виділених на поховання загиблих воїнів. У змові з підприємцями вони завищували вартість пам’ятників, а "зекономлені" кошти ділили між собою. Усім фігурантам оголосили підозру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.