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Допомога на поховання пенсіонера: все, що потрібно знати

Субота 09 березня 2024 09:24
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Допомога на поховання пенсіонера: все, що потрібно знати Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Після смерті пенсіонера близькі люди можуть отримати допомогу на поховання від Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Головного управління Пенсіонного фонду України в Донецькій області в Facebook.

Розмір допомоги на поховання пенсіонера буде залежати від його статусу. Зокрема:

  • дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті, для пенсіонерів, які отримували пенсію згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
  • три пенсії, але не менше 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, для пенсіонерів з числа військовослужбовців, які отримували пенсію згідно з законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Особа, яка звертається за отриманням допомоги на поховання, повина подати такі документи:

  • заяву про виплату допомоги на поховання;
  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть (може видаватися в разі державної реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради);
  • свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті (подається, якщо громадянин помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави);
  • довідку про взяття на облік ВПО (для заявників, які згідно з паспортом зареєстровані на тимчасово окупованих територіях);
  • реквізити банківського рахунку у форматі ІВАN.

При цьому зазначається, що термін звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.

Виплата допомоги на поховання у зв'язку зі смертю одержувача пенсії здійснюється виключно через уповноважені банки.

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