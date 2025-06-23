Ритуальная революция: в Украине хотят разрешить биозахоронения и частные крематории

В Украине могут кардинально изменить правила захоронений - в Раде продвигают законопроект, который позволяет создание частных кладбищ и крематориев, внедряет биозахоронения и нормирует захоронение домашних животных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №12188, который реформирует сферу захоронений и ритуальных услуг в Украине. Заключение обнародовано 18 июня после заседания Комитета, состоявшегося накануне.
Документ предусматривает новую редакцию Закона "О погребении и похоронном деле" и меняет ряд других законов, в частности Земельный кодекс и законы "О рекламе" и "О градостроительной деятельности". Цель - дерегуляция рынка и демонополизация ритуальных услуг.
Среди ключевых изменений:
Также предусматривается создание единого государственного Реестра захоронений, уточнение полномочий местных властей, новые правила для владельцев частных кладбищ и ограничения на размещение рекламы ритуальных услуг.
В пакете с основным законопроектом зарегистрирован и законопроект №12189, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс:
В случае принятия законопроекта в первом чтении будет создана рабочая группа для его доработки ко второму чтению. В частности, парламентарии учтут предложения по регулированию деятельности в сфере захоронений, градостроительных норм, полномочий органов власти и запрета захоронений животных на кладбищах для людей.
Законопроект №12188 был зарегистрирован 8 ноября 2024 года.
Ранее РБК-Украина писало, что после смерти пенсионера его близкие могут получить помощь на погребение от Пенсионного фонда. Размер выплаты зависит от статуса пенсионера - от двух до трех пенсий или не менее 5 прожиточных минимумов. Обратиться за выплатой можно без ограничения во времени, но только через уполномоченные банки.
Также мы рассказывали, что чиновников Одесского горсовета уличили в присвоении более 2 миллионов гривен, выделенных на захоронение погибших воинов. В сговоре с предпринимателями они завышали стоимость памятников, а "сэкономленные" средства делили между собой. Всем фигурантам объявили подозрение.
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