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Риторика змінюється. Веніславський розповів, чи є загроза нападу Білорусі

Фото: Федір Веніславський, представник президента у Раді (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Реальних загроз прямого військового вторгнення Білорусі на територію України наразі немає, проте риторика країни змінюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника президента у Верховній Раді, члена комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федора Веніславського в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наразі у безпосередній близькості до кордонів України на території Білорусь немає достатніх сил і засобів, які б говорили про те, що загроза вторгнення є реальною.

Так, з початку повномасштабної війни біля кордонів перебуває шість батальйонів і один зведений загін сил спеціальних призначень. Веніславський зазначив, що їхня кількість не збільшується. При цьому, вони постійно здійснюють демостративні манери вздовж кордону, підходять-відходять для того, щоб скоювати сили оборони в тому районі.

"Разом з тим, звичайно, риторика змінюється і попри те, що Лукашенко раніше заперечував участь у війні з Україною, зараз він визнав, що республіка Білорусь бере участь у війні проти України. Хоча з точки зору міжнародного права... республіка Білорусь є таким самим агресором, як і Російська Федерація", - сказав він.

Веніславський підкреслив, що наразі немає підстав говорити про те, що загроза з боку Білорусі перетворилася з потенційної на реальну. На його думку, укороткостроковій перспективі це навряд чи буде реалізовано.

"Я думаю, що Лукашенко розуміє всі наслідки негативні таких можливих дій з боку республіки Білорусь, і він їх уникатиме, і навряд чи наважиться на пряме військове вторгнення на територію України", - додав він.

Нагадаємо, Росія намагається змусити Білорусь відкрито розв'язати війну проти України.

Раніше глава правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України.

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