Звучит барабанный бой войны: США предупредили об эскалации в отношениях с Россией

Западу следует готовиться к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Сегодня наблюдается кризис европейской безопасности, а риторика стала довольно резкой.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В настоящее время мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности. Барабанная дробь войны звучит громко, а риторика стала довольно резкой", - сказал Карпентер по итогам переговоров ОБСЕ и России.

Постпред США отметил, что наращивание Россией 100 тысяч военных, современного вооружения, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов вблизи границы с Украиной "вызывает много вопросов о намерениях Москвы".

"Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы должны подготовиться к возможности эскалации", - сказал дипломат, добавив, что США предпочитают "путь диалога и деэскалации".