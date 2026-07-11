Риторика Кремля змінилася, росіянам час втікати з РФ, - Коваленко

За словами Коваленка, речник Кремля Дмитро Пєсков дедалі частіше називає вторгнення Росії в Україну "повномасштабною війною", хоча раніше російська влада використовувала визначення "спеціальна військова операція".

Як зазначив керівник ЦПД, Пєсков акцентує на тому, що "все починалося як СВО, а переросло у війну". На думку Коваленка, це не випадкова зміна формулювань, а інформаційна підготовка російського суспільства до можливої мобілізації.

Він вважає, що Росія може розглядати проведення нової хвилі мобілізації восени. Також, за його оцінкою, це може супроводжуватися додатковими обмеженнями, зокрема забороною на виїзд громадян із країни.

У зв'язку з цим Коваленко порадив росіянам, які не хочуть опинитися під мобілізацією, залишити Росію вже зараз.

"Тому росіянам бажано вже зараз почати їхати з країни, бо на нулі російський солдат живе від 15 до 30 хвилин", - підсумував він.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, останнім часом дедалі частіше з'являються повідомлення про можливу нову хвилю мобілізації в Росії.

За даними російського незалежного видання "Важные истории", через скорочення потоку добровольців Кремль розглядає різні варіанти поповнення армії, зокрема проведення мобілізації після осінніх виборів до Держдуми.