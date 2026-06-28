У ЦПД пояснили, що чекає Росію, якщо Путін наважиться на нову мобілізацію

Чутки про можливу нову мобілізацію в Росії знову набирають обертів. В Україні вважають, що навіть такий крок не дозволить Кремлю переламати ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, про ймовірність такого сценарію він попереджав ще навесні. На його думку, якщо Росія восени все ж оголосить нову мобілізацію, це лише частково компенсує великі втрати особового складу.

"Навіть у випадку такого рішення восени Росія лише лататиме дірки на фронті, які утворюються внаслідок великих втрат і набору меншої кількості людей, ніж втрати", - зазначив він.

Керівник ЦПД також наголосив, що нова мобілізація не усуне інших проблем Росії. Зокрема, за його словами, країна й надалі втрачатиме об'єкти та ресурси внаслідок українських ударів.

"Також у випадку такого рішення пального в росіян більше не стане, територія Росії буде розбиватися системно далі. І допомагати Путіну в такому маразмі іншим не бажано, бо дехто може втратити всю економіку за 3-5 днів", - наголосив він.

Коваленко вважає, що єдиним шляхом уникнути подальшого погіршення ситуації для Росії є завершення війни.

"Звісно, набагато краще, щоб в РФ вирішили питання з Путіним і завершили війну. Тоді наслідки для РФ будуть не такими, якими будуть взимку, у випадку продовження війни", - підсумував він.