ua en ru
Нд, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У ЦПД пояснили, що чекає Росію, якщо Путін наважиться на нову мобілізацію

16:15 28.06.2026 Нд
2 хв
Кремль може отримати більше проблем, ніж переваг, якщо піде на новий призов
aimg Марія Науменко
У ЦПД пояснили, що чекає Росію, якщо Путін наважиться на нову мобілізацію Фото: військовослужбовець російської армії (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Чутки про можливу нову мобілізацію в Росії знову набирають обертів. В Україні вважають, що навіть такий крок не дозволить Кремлю переламати ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, про ймовірність такого сценарію він попереджав ще навесні. На його думку, якщо Росія восени все ж оголосить нову мобілізацію, це лише частково компенсує великі втрати особового складу.

"Навіть у випадку такого рішення восени Росія лише лататиме дірки на фронті, які утворюються внаслідок великих втрат і набору меншої кількості людей, ніж втрати", - зазначив він.

Керівник ЦПД також наголосив, що нова мобілізація не усуне інших проблем Росії. Зокрема, за його словами, країна й надалі втрачатиме об'єкти та ресурси внаслідок українських ударів.

"Також у випадку такого рішення пального в росіян більше не стане, територія Росії буде розбиватися системно далі. І допомагати Путіну в такому маразмі іншим не бажано, бо дехто може втратити всю економіку за 3-5 днів", - наголосив він.

Коваленко вважає, що єдиним шляхом уникнути подальшого погіршення ситуації для Росії є завершення війни.

"Звісно, набагато краще, щоб в РФ вирішили питання з Путіним і завершили війну. Тоді наслідки для РФ будуть не такими, якими будуть взимку, у випадку продовження війни", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше російське незалежне видання "Важные истории" повідомило, що потік добровольців до армії РФ помітно скоротився навіть у регіонах-лідерах за кількістю контрактників.

За даними журналістів, через дефіцит особового складу в Кремлі обговорюють різні варіанти поповнення війська, зокрема можливу нову хвилю мобілізації після осінніх виборів до Держдуми.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Мобілізація в Росії Російська Федерація Україна
Новини
Де Ленін впав, стоятиме Мазепа: Зеленський анонсував пам'ятник гетьману в центрі Києва
Де Ленін впав, стоятиме Мазепа: Зеленський анонсував пам'ятник гетьману в центрі Києва
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN