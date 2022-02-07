Рисовала карты с позициями ВСУ для оккупантов. На Донбассе задержали шпионку РФ

Как установило следствие, шпионка РФ в течение января этого года неоднократно передавала через соцсети пророссийскому боевику данные о дислокации воинских подразделений ВСУ в населенном пункте и на прилегающей территории с. Гранитное Волновахского района.

Указано, что подозреваемая, имея образование картографа, предоставила участнику "ДНР" информацию в виде фотокарт местности с нанесенными обозначениями о размещение техники, окопов, блиндажей, блокпостов, домов и укрытий, которые используются украинскими защитниками.

Правоохранители задержали женщину на КПВВ Новотроицкое в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УКУ).

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.