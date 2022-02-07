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Рисовала карты с позициями ВСУ для оккупантов. На Донбассе задержали шпионку РФ

Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе правоохранители задержали женщину, которая работала на террористов так называемой "ДНР". Она передавала боевикам данные о дислокации украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как установило следствие, шпионка РФ в течение января этого года неоднократно передавала через соцсети пророссийскому боевику данные о дислокации воинских подразделений ВСУ в населенном пункте и на прилегающей территории с. Гранитное Волновахского района.

Указано, что подозреваемая, имея образование картографа, предоставила участнику "ДНР" информацию в виде фотокарт местности с нанесенными обозначениями о размещение техники, окопов, блиндажей, блокпостов, домов и укрытий, которые используются украинскими защитниками.

Правоохранители задержали женщину на КПВВ Новотроицкое в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УКУ).

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Фото: СБУ задержала шпионку РФ (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ за прошлый год разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов.

Добавим, жителю Харькова сообщили подозрение в государственной измене и сотрудничестве с террористической организацией, его обвиняют в передачи российским спецслужбам данных о расположении украинских военных в регионе.

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