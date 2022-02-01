Гибридная агрессия РФ. За 2021 год разоблачено более 80 вражеских агентов и шпионов, - СБУ

Контрразведка СБУ, в рамках противодействия российской гибридной агрессии, за прошлый год разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов. Всего было открыто более 130 уголовных производств за государственную измену, шпионаж и терроризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, более 60 злоумышленников приговорены к различным срокам наказания.

Вместе с тем, СБУ обезвредила ряд вражеских агентурных сетей, которые по заданию своих "кураторов" проводили разведывательно-подрывную деятельность против государственной безопасности Украины.

При этом досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции о консульских отношениях.

В частности, инициирован досрочный отзыв 16 дипломатов, а одному - сокращен срок аккредитации

Также было выявлено более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО

По данным следствия, они входили в состав вражеских подразделений, которые принимали активное участие в обстрелах позиций украинских войск на востоке Украины.

При этом, более 20 агентов российских спецслужб задержаны на подготовке и попытках совершения диверсий для дестабилизации внутренней политической обстановки в Украине.

Фото: СБУ разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов за 2021 год (ssu.gov.ua)