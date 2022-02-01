ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гибридная агрессия РФ. За 2021 год разоблачено более 80 вражеских агентов и шпионов, - СБУ

Новина українською →
Киев, Вторник 01 февраля 2022 11:30
Гибридная агрессия РФ. За 2021 год разоблачено более 80 вражеских агентов и шпионов, - СБУ Фото: СБУ разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов за 2021 год (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Контрразведка СБУ, в рамках противодействия российской гибридной агрессии, за прошлый год разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов. Всего было открыто более 130 уголовных производств за государственную измену, шпионаж и терроризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, более 60 злоумышленников приговорены к различным срокам наказания.

Вместе с тем, СБУ обезвредила ряд вражеских агентурных сетей, которые по заданию своих "кураторов" проводили разведывательно-подрывную деятельность против государственной безопасности Украины.

При этом досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции о консульских отношениях.

В частности, инициирован досрочный отзыв 16 дипломатов, а одному - сокращен срок аккредитации

Также было выявлено более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО

По данным следствия, они входили в состав вражеских подразделений, которые принимали активное участие в обстрелах позиций украинских войск на востоке Украины.

При этом, более 20 агентов российских спецслужб задержаны на подготовке и попытках совершения диверсий для дестабилизации внутренней политической обстановки в Украине.

Фото: СБУ разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов за 2021 год (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Агрессия РФ
NEWS
Данилов: выполнение минских соглашений грозит разрушением Украины
Данилов: выполнение минских соглашений грозит разрушением Украины
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу