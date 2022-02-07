RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Малювала карти з позиціями ЗСУ для окупантів. На Донбасі затримали шпигунку РФ

Автор: Марія Кучерявець

На Донбасі правоохоронці затримали жінку, яка працювала на терористів так званої "ДНР". Вона передавала бойовикам дані, щодо дислокації українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, шпигунка РФ упродовж січня цього року неодноразово передавала через соцмережі проросійському бойовику дані щодо дислокації військових підрозділів ЗСУ в населеному пункті та на прилеглій території с. Гранітне Волноваського району.

Зазначено, що підозрювана, маючи освіту картографа, надала учаснику "ДНР "інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними позначеннями про розміщення техніки, окопів, бліндажів, блокпостів, будинків та укриттів, які використовуються українськими захисниками.

Правоохоронці затримали жінку на КПВВ Новотроїцьке в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ).

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Фото: СБУ затримала шпигунку РФ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ за минулий рік викрила понад 80 ворожих агентів та шпигунів.

Додамо, жителю Харкова повідомили підозру у державній зраді та співпраці з терористичною організацією, його звинувачують у передачі російським спецслужбам даних про розташування українських військових в регіоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасРосійська ФедераціяСлужба безпеки України