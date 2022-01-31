Жителя Харькова подозревают в шпионаже в пользу России

Жителю Харькова сообщили подозрение в государственной измене и сотрудничестве с террористической организацией. Мужчина собирал и передавал российским спецслужбам данные о расположении украинских военных в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры жителю города Харьков сообщили о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействии террористической организации (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, житель Харькова является сторонником пророссийских боевиков. С апреля 2020 года мужчина собирал и передавал представителям спецслужб России фото и видеоматериалы о местах дислокации военной техники и личного состава на территории города.

Кроме того, подозреваемый сообщал своим кураторам об оперативной обстановке возле штаба Национальной гвардии Украины. Для этого мужчина использовал один из мессенджеров.

Помимо этого, житель Харькова получил и передал российским спецслужбам документы по закрытым исследовательским программам в оборонной сфере одного из институтов Харькова. После их передачи мужчину задержали.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Фото: в Харькове задержали российского шпиона (facebook.com/don.gp.gov.ua)