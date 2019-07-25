Риски для банковской системы Украины повысились

Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Произошел слом тенденции

Украинские банки считают, что риски повысились, кроме валютного, который остается низким три квартала подряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за III квартал 2019 года, проведенного Национальным банком.

По данным опроса, самым заметным стало увеличение кредитного риска (40% опрошенных), хотя в прошлом квартале банки ожидали его значительного снижения.

"Слом тенденции произошел в процентном, операционном и риске ликвидности: в прошлом квартале они снижались, в этот раз выросли (балансы ответов составляли 15%, 14% и 12% соответственно). Как и в случае с кредитным риском, оценки крупных банков определили итоговый результат опроса относительно указанных рисков", - говорится в обзоре.

Банки ожидают, что в III квартале значительнее всего может увеличиться валютный риск (баланс ответов 18%). Также могут возрасти кредитный и операционный риски. В то же время, по мнению респондентов, процентный и риск ликвидности должны снизиться.

Опрос проводился с 19 июня до 10 июля 2019 среди кредитных менеджеров 50 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам Национального банка Украины.

Как сообщало РБК-Украина, во II квартале 2019 года ожидания руководителей украинских предприятий по деловой активности несколько ухудшились. По данным опроса НБУ, индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 117,8% (в предыдущем квартале - 119,7%).

Напомним, Украинские банки ожидают роста объемов кредитования в течение следующих 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты "Опроса об условиях кредитования" за III квартал 2019 года.